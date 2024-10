Tales of Graces f Remastered – Neuer Trailer

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum Remaster des Rollenspiels „Tales of Graces f“, das ursprünglich 2013 erschien, veröffentlicht. Der Trailer stellt einige Quality-of-Life-Verbesserungen vor, die im Remaster auf euch warten. Dazu gehören Funktionen wie das Ein- oder Ausschalten von feindlichen Begegnungen, um Kämpfe zu vermeiden, das Vorspulen von Dialogen sowie eine einfachere Navigation durch die Spielwelt.

Außerdem gibt der Trailer einen Einblick in das Kampfsystem, das schnelles Reagieren, Parieren und präzises Timing für Kombos erfordert. Durch den Wechsel zwischen verschiedenen Kampfstilen können Taktiken flexibel angepasst und die Fähigkeiten jedes Charakters voll ausgeschöpft werden. Der „Accel Mode“ ermöglicht es zudem, die Charaktere zu verstärken und Spezialangriffe auszuführen.

Im Spiel folgen die Spieler den Abenteuern von Asbel und seinen Freunden, die sich auf eine Reise voller interessanter Charaktere, Enthüllungen und emotionaler Momente begeben. Die Geschichte spielt auf dem Planeten Ephinea, einer Welt voller üppiger Vegetation und beherrscht von drei großen Nationen, die alle die Macht von Eleth nutzen.

Das Remaster von „Tales of Graces f“ erscheint am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam und Nintendo Switch.

