Mario & Luigi: Brothership – Launch-Trailer

Wie angekündigt erschien heute „Mario & Luigi: Brothership“ für die Nintendo Switch. Im ersten neuen Teil der Rollenspielreihe seit 2015 erleben die Spieler ein Abenteuer auf hoher See. Einst durch den mächtigen Konektarbor verbunden, ist die Welt von Konektania auseinandergebrochen. Nach ihrer unerwarteten Ankunft machen es sich Mario und Luigi zur Aufgabe, die Inseln wieder miteinander zu verbinden und die Ursache der Katastrophe herauszufinden.

Gemeinsam besuchen und erkunden sie eine Vielzahl einzigartiger Inseln, die von tropischen Regenwäldern bis hin zu geschäftigen Städten reichen. Im Laufe ihrer Reise treffen die Brüder auf neue Freunde wie Connetta und Wattz, und begegnen wohlbekannten Charakteren aus dem Pilz-Königreich.

In den rundenbasierten Kämpfen können die Spieler mächtige Brüderaktionen nutzen, um doppelten Teamschaden zu verursachen. Auch beim Lösen von Rätseln profitiert das schnurrbärtige Duo von gemeinsamen Aktionen. So können sie sich beispielsweise in einen Ball verwandeln oder Feuer- und Eiskugeln werfen, um Hindernisse zu schmelzen oder einzufrieren.

Einen kleinen Vorgeschmack liefert der folgende Trailer:

Quelle: Pressemitteilung