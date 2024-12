Orcs Must Die! Deathtrap – Release-Termin und Gameplay-Trailer

„Orcs Must Die! Deathtrap“ ist der neuste Ableger der bekannten Mischung aus Third-Person-Shooter- und Tower Defense-Elementen. Wie jetzt Robot Entertainment verriet, können sich Spieler ab dem 28. Januar 2025 wieder den Wellen an Orks stellen. Dann erscheint das Spiel für PC (Steam und EGS) und Xbox Series X/S. Des Weiteren gab es im Verlauf der PC Gaming Show: Most Wanted einen Gameplay-Trailer, der mehr von den Features, Fortschrittssystem, Charakteren, Waffen, Fähigkeiten und Fallen zeigt.

Im neusten Kapitel des Franchise können sich Spieler allein oder mit bis zu vier Spielern den Horden an Gegnern stellen. Als neue Kriegsmagier entwickeln sich die Spieler durch die Roguelike-Progression weiter und verbessern ihre einzigartigen Fähigkeiten, um riesige Horden von unerbittlichen Orks auszuweiden, einzuäschern und zu vernichten.

Mit anpassbaren Schwierigkeitsgraden, die sich nach der Anzahl der Spieler richten, bietet „Orcs Must Die! Deathtrap“ den Spieler die Wahl zwischen 6 Kriegsmagiern, von denen jeder seinen eigenen Spielstil, seine eigenen Persönlichkeiten, Fallen und Fähigkeiten hat. Synergien zwischen ihnen zu finden, ihre Ausrüstung zu maximieren und ihren Spielstil anzupassen, ist der Schlüssel zur erfolgreichen Zerschlagung der Orks.

Jede sich verstärkende Welle von Feinden wird mit zufälligen Verstärkungen und Schwächungen ausgestattet. Die Nutzung der Umgebung unter Berücksichtigung des Wetters und der Tageszeit wird der Schlüssel sein, um sich gegen die wachsenden Horden zu wehren. Wenn die Stärkungs- und Schwächungszauber zunehmen, können die Spieler entscheiden, ob sie weiterkämpfen oder zu ihrem Burgzentrum zurückkehren wollen, um ihre Helden, Waffen und Fallen zu stärken, bevor sie sich in einem Bosskampf einem Ork-General stellen.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung