The Alters – Demo-Version und Trailer

Im Rahmen der PC Gaming Show Most Wanted präsentierte 11 bit studios einen neuen Trailer von „The Alters“. Das Spiel selbst soll nächstes Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen (im via Xbox Game Pass). Interessierte Spieler können bereits jetzt einen Blick in das Spiel werfen, wenn sie die Demo-Version herunterladen, die nicht nur auf PC, sondern auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 zum Download bereitsteht.

„The Alters“ dreht sich um die grundlegende Frage „Was wäre wenn?“. Der Arbeiter Jan Dolski strandet auf einem fremden Planeten und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als alternative Versionen seiner selbst zu erschaffen, um irgendwie zu überleben und vom Planeten zu entkommen. Die Persönlichkeit jedes Alters ist von Jans verschiedenen Lebenswegen geprägt und es liegt am Spieler, sich um die Alters und deren Beziehungen zueinander zu kümmern.

Die Webseite von „The Alters“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen könnt ihr auch bei und finden (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung