The Talos Principle: Reawakened – Neuauflage erscheint mit Unreal Engine 5

Vor zehn Jahren veröffentlichte der Entwickler Croteam erstmals den narrativen Puzzler „The Talos Principle“. Im Jahr 2023 erschien mit „The Talos Principle 2“ der lang erwartete Nachfolger. Zum 10. Jubiläum der Serie haben die Entwickler nun eine besondere Ankündigung gemacht: Wie sie heute mitteilten, wird ein Remaster des gefeierten ersten Teils erscheinen.

Während das Original noch auf der hauseigenen Serious Engine 4 basierte, setzt „The Talos Principle: Reawakened“ auf die moderne Unreal Engine 5. Diese sorgt für verbesserte Beleuchtung, detailliertere Texturen und insgesamt eine zeitgemäßere Optik. Zu den Neuerungen des Remasters gehören ein Hinweissystem sowie die Möglichkeit, das Spielgeschehen zurückzuspulen. „Reawakened“ enthält außerdem die Erweiterung „Road to Gehenna“ und ein neues Kapitel mit dem Titel „In the Beginning“.

„The Talos Principle“ ist ein philosophisch angehauchter Puzzler, der von Tom Jubert (FTL, The Swapper) und Jonas Kyratzes (Infinite Ocean) konzipiert wurde. Das Spiel bietet 120 zunehmend anspruchsvolle Rätsel, die in eine umfassende Parabel über Intelligenz, den Sinn des Lebens und das Schicksal einer zum Untergang verdammten Welt eingebettet sind.

Das Remaster wird im Laufe des nächsten Jahres für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Publisher Devolver Digital bisher nicht bekannt gegeben. Allerdings gibt es bereits einen ersten Trailer, der die Unterschiede zwischen dem Original und der überarbeiteten Version zeigt.

Quelle: Pressemitteilung