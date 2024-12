Space Engineers 2 – Fortsetzung offiziell angekündigt

Es ist schon lange bekannt, dass die Entwickler von Keen Software House an der nächsten Version ihrer in-house Game-Engine VRage und damit auch an „Space Engineers 2“ arbeiten. Jetzt wurde der Nachfolger des 2013 in den Early Access und 2019 als Vollversion (siehe hier) erschienen Sandbox-Spiels offiziell angekündigt. Die offizielle Vorstellung soll am 19. Dezember 2024 um 19 Uhr auf Twitch/Youtube stattfinden.

Während der erste Teil die VRage 2 Engine nutzt, setzt das in Tschechien ansässige Entwicklerstudio bei „SE2“ auf die neue VRage 3 Engine. Wie in den folgenden Videomaterial zu sehen, können wir uns auf mehr Details und Möglichkeiten beim Bau von Raumschiffen, Basen und vieles mehr freuen. Ob Klang/Clang auch im neuen Teil sein Unwesen treiben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Die Seite der Entwickler hier: KLICK!

Weitere Trailer aus Space Engineers 2:

Hier ein paar weitere Video von der VRage3 Engine, die in den letzten Monaten erschienen:

Quelle: KeenSWH