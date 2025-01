Dragonkin: The Banished – Termin für Early Access und mehr

Bereits letztes Jahr kündigten Nacon und Entwicklerstudio Eko Software an, dass das Hack’n’Slash „Dragonkin: The Banished“ 2025 erscheinen soll. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, geht das Spiel am 06. März 2025 in die Early Access-Phase auf Steam. Die Vollversion, für die es noch keinen Release-Termin gibt, soll auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

In dem Spiel, welches allein oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann, wählen die Spieler einen der vier verfügbaren Helden (drei zu Beginn der EA-Phase) mit ihren individuellen Fähigkeiten und Kampftechniken und erkunden verschiedene Umgebungen, die jeweils über ihre eigenen Monster, Ressourcen und Herausforderungen verfügen.

Nach und nach entwickeln sie ihren Charakter durch ein Fähigkeitsraster, das sogenannte Ancestral Grid. Dabei handelt es sich um eine besondere Mechanik, bei der die Spieler ihren eigenen Fertigkeitenbaum durch strategisches Platzieren von Fragmenten, die sie während des Spiels erhalten haben, in Verbindung mit verschiedenen Modifikatoren aufbauen müssen. Jeder Charakter hat sein eigenes Raster, das vielfältige Kombinationen bietet, um einen ganz individuellen Kampfstil zu erschaffen.

Ein weiteres wichtiges Element in „Dragonkin: The Banished“ ist die Stadt. Als letzte Bastion der Menschheit ist diese Stadt ein sich ständig weiterentwickelnder Knotenpunkt, in dem Spieler ihre Ausrüstung verbessern, NPCs mit einzigartigen Fähigkeiten treffen und ihre Erfahrung mit visuellen Verbesserungen anpassen.

Sobald die Hauptjagd abgeschlossen ist, wird der Endgame-Inhalt freigeschaltet, der Zugang zu neuen Modi, Bossen und Kämpfen bietet. Die Endgame-Inhalte werden im Laufe der Early-Access-Phase bis zur endgültigen Veröffentlichung des Spiels ergänzt.

Quelle: Pressemitteilung