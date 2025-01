Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Neuer Trailer

Im März 2025 wird das Sci-Fi-RPG „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“ für Nintendo Switch erscheinen. Die Switch-Version des 2015 für die Wii U erschienenen Spiels wird unter anderem verbesserte Grafik, zusätzliche Story-Elemente und weitere Inhalte bieten.

In dem Spiel schreiben wir das Jahr 2054. Nach einem intergalaktischen Krieg zwischen zwei außerirdischen Völkern liegt die Erde in Trümmern. Der Menschheit bleibt nur die Flucht auf einen fremden Planeten: Mira. Dort liegt es an den Spielern, als BLADE-Mitglied den Fortbestand der Menschheit zu sichern.

Dafür erkunden sie die übergangslose, offene Welt Miras und entdecken gigantische Ozeane ebenso wie weitläufige Grassteppen, hohe Bergzüge und exotische Dschungel. Die zusammenhängenden Regionen beheimaten ein lebendiges Ökosystem voller fremdartiger Wesen, einige von riesenhafter Größe – und nicht alle sind Eindringlingen in ihren Lebensraum wohlgesonnen.

Um diesen und weiteren Gefahren gegenüberzutreten, steuern die Abenteurer schon bald ihren eigenen Skell. Mithilfe dieser mächtigen Maschinen können sie es mit besonders gefährlichen Gegnern aufnehmen und Mira sowohl in rasanten Überlandfahrten sowie zur Luft auskundschaften.

„Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“ erscheint am 20. März 2025. Alle Spieler, die das Spiel vor dem 06. April 2025 im Nintendo eShop erwerben oder den der physischen Version beiliegenden Download-Code einlösen, erhalten als Bonus das „Exploration Support Pack“. Dieses enthält folgende Bonus-Items:

100.000 Credits

Nahkampfwaffe: Eisenmesser (v2)

Fernkampfwaffe: Einsatzgewehr (v2)

Survival-Panzerung: Survival-Schutzbrille, Survival-Panzerweste, Survival-Handschuh R, Survival-Handschuh L, Survival-Kampfhose

Sechs Waffenerweiterungen: Nah-TRF↑I, Fern-TRF↑I, Nah-STR↑I, Fern-STR↑I, Theroiden-Jäger I, Zweitaufladung I

Fünf Rüstungserweiterungen: MaxKP↑I, MaxSP↑I, Ausweichen↑I, Potenzial↑I, Phys.-RES↑I

Quelle: Pressemitteilung