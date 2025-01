Luck be a Landlord – Der Roguelike-Deckbuilder erscheint im Februar für Konsolen

Der Überraschungserfolg „Luck be a Landlord“, der hierzulande unter dem Namen „Mieter Fortuna“ bekannt ist, erscheint im Februar 2025 für die Konsolen Nintendo Switch, PlayStation 5|4 und Xbox Series X|S. Dies gab Entwickler TrampolineTales zum Wochenbeginn bekannt. In diesem einzigartigen Spiel nutzt ihr eine Slot-Maschine, um gegen steigende Mieten und den Kapitalismus anzutreten.

In „Luck be a Landlord“ schlüpft ihr in die Rolle eines Mieters, der zunächst nur geringe Mieten zahlen muss. Doch die Zahlungen steigen schnell, und es liegt an euch, genügend Münzen zu sammeln, um sie fristgerecht zu begleichen. Nach jedem Dreh der Slot-Maschine könnt ihr Symbole hinzufügen, um eure Einnahmen zu maximieren.

Dabei habt ihr die Möglichkeit, eure Slot-Maschine durch clevere Kombinationen von Symbolen und Gegenständen zu optimieren. Ob ihr euch für wertvolle Edelsteine, niedliche Tiere oder skurrile Symbole wie Hühner, die aus Eiern schlüpfen, entscheidet, bleibt euch überlassen. Zusätzlich könnt ihr mächtige Items einsetzen, um euren Fortschritt zu sichern und den gefürchteten Landy McLandlord zu besiegen.

Das Spiel bietet eine stetig steigende Herausforderung: In höheren Ebenen erwarten euch nicht nur steigende Mietkosten, sondern auch weniger Optionen und ein geheimer Endgegner, der euch alles abverlangen wird.

„Luck be a Landlord“ erscheint am 6. Februar 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5|4 und Xbox Series X|S. Das Spiel ist bereits für PC, Mac, Linux sowie für iOS und Android verfügbar. Unterstützte Sprachen umfassen unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und viele mehr.

Quelle: Pressemitteilung