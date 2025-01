Wolcen Studio enthüllt „Project Pantheon“ – Fusion aus Action-RPG und Extraction-Gameplay

Wolcen Studio hat heute unter dem Codenamen „Project Pantheon“ sein neuestes Werk angekündigt. Die Entwickler des Titels „Wolcen: Lords of Mayhem“ streben mit diesem Spiel eine Verschmelzung verschiedener Genres an. Laut den Machern kombiniert der Titel actionreiches Gameplay samt Extraktionsmechaniken.

In „Project Pantheon“, einem Free-to-Play-Live-Service-Spiel, begebt ihr euch auf eine Reise in ein mystisches Jenseits. Dort erhaltet ihr vom Tod persönlich den Auftrag, eine zerbrochene Realität wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Gelungene Missionen bringen wertvolle Beute, während ein Scheitern den Verlust eurer Ausrüstung bedeuten kann. Das Spiel bietet abwechslungsreiche Karten und spannende PvPvE-Gefechte. Zudem könnt ihr eure Ausrüstung anpassen, um euren individuellen Spielstil zu perfektionieren.

Andrei Chirculete, Game Director bei Wolcen Studio, beschreibt das Konzept so:

„Das Gameplay von Project Pantheon ist einzigartig, da wir das rasante Kampfsystem von Action-RPGs mit der Spannung und den Risiko-Belohnungs-Mechaniken von Extraction-Shootern verbinden. Project Pantheon ist, als hätten Diablo und Escape from Tarkov ein gemeinsames Kind – eine aufregende Fusion unterschiedlicher Spielmechaniken. Wir sind gespannt darauf, wie unsere Spieler:innen darauf reagieren!“

Erster Closed-Alpha-Test angekündigt

Zusätzlich hat Wolcen Studio den ersten Closed-Alpha-Test angekündigt, der primär als technischer Probelauf dienen soll. Der Fokus liegt dabei auf der Stabilität und Leistung der Backend-Systeme sowie der Serverinfrastruktur. Die Server für den ersten Test stehen in Europa und Nordamerika. In den kommenden Wochen plant das Studio jedoch weitere Closed-Alpha-Tests in zusätzlichen Regionen.

Die geschlossene Alpha-Phase ist für den 25. und 26. Januar 2025 terminiert. Ein erster Teaser soll euch bereits jetzt auf das düstere Setting einstimmen. Weitere Details erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt: Klick!

Quelle: Pressemitteilung