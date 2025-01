Team NINJA kündigt Ninja Gaiden 4 an, Remaster des zweiten Teils veröffentlicht

Die „Ninja Gaiden“-Reihe kehrt nach einer 13-jährigen Pause zurück. Team NINJA hat in Zusammenarbeit mit PlatinumGames „Ninja Gaiden 4“ angekündigt. Der neue Titel erscheint im Herbst 2025 und wird von Xbox Game Studios veröffentlicht.

Ein neuer Protagonist für eine neue Generation

In „Ninja Gaiden 4“ übernehmen Spieler die Rolle von Yakumo, einem neuen Helden, der in einem von der Unterwelt verdorbenen Tokio gegen Feinde kämpft. Die Handlung spielt nach den Ereignissen von „Ninja Gaiden 3“ und thematisiert die Rückkehr des Dunklen Drachens, der Chaos in die Stadt gebracht hat. Auch Ryu Hayabusa, der bekannte Ninja der Reihe, bleibt ein zentraler Teil der Geschichte und ist spielbar.

Erweiterungen im Gameplay

Das Traversal-System wurde erweitert: Yakumo kann Drähte und Schienen nutzen, um sich schnell durch die Levels zu bewegen. Zudem bringt Yakumo eine neue Technik mit, die „Bloodraven Form“, mit der er Blut in Waffen umwandelt und Feinde sofort besiegen kann. Diese Mechanik fügt eine strategische Komponente zu den Kämpfen hinzu.

Atmosphärisches Tokio mit Cyberpunk-Elementen

Das Spiel zeigt ein visuell eindrucksvolles Tokio, beeinflusst von Cyberpunk-Elementen und dem Dunklen Drachen. Regen ist ein zentrales Gestaltungselement, das zur düsteren Atmosphäre beiträgt. Die Entwickler haben viel Wert auf Details gelegt, um die Charaktere und Umgebungen authentisch darzustellen.

Shadow Drop: „Ninja Gaiden 2 Black“

Zusätzlich wurde „Ninja Gaiden 2 Black“, ein Remaster des Klassikers von 2008, für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Diese Version kombiniert Elemente aus „Sigma 2“ mit dem Gameplay des Originals und spricht Fans sowie Neueinsteiger an. Das Remake wird von der Unreal Engine 5 angetrieben.

„Ninja Gaiden 4“ erscheint für PC, Xbox Series X/S sowie PlayStation 5.

Quelle: Microsoft