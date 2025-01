Endless Legend 2 – Neuer Teil der 4X-Strategiereihe angekündigt

Publisher Hooded Horse und Entwickler Amplitude Studios kündigten jetzt mit „Endless Legend 2“ den nächsten Teil der Fantasy-Strategie-Serie an. Das Spiel soll in den nächsten Monaten als Early Access-Version für PC erscheinen.

In „Endless Legend 2“ erwartet die Spieler eine ozeanische Welt, in der der ständige Wechsel der Jahreszeiten und monströse Gezeitenfälle die Landschaft dramatisch verändern. Wenn das Wasser sinkt, wird die Umgebung selbst sowohl zum Hindernis als auch zur Chance für Entdeckungen. Die Spieler müssen sich an diese ständigen Veränderungen anpassen, sich uralten Bedrohungen stellen und die tief in Saiadha verborgenen Geheimnisse aufdecken. Jeder Kataklysmus bringt neue Gefahren, aber auch einzigartige Möglichkeiten mit sich.

Die Spieler führen ihren Helden auf eine Reise, um neue Gebiete zu erobern, wertvolle Erfahrung zu sammeln und tiefe Beziehungen zu Verbündeten und Rivalen gleichermaßen aufbauen. Es stehen verschiedene Fraktionen zur Auswahl, die alle ihre eigenen Philosophien, Stärken und Spielstile haben. Die Vielfalt dieser Fraktionen spiegelt sich in ihrem asymmetrischen Gameplay wider und soll dafür sorgen, dass kein Weg wie der andere ist. Zum Start der Early Access-Phase erwartet die Spieler vier Fraktionen. Bis zum Release der Vollversion sollen zwei weitere hinzugefügt werden.

Hier findet ihr das rundenbasierte Strategiespiel auf Steam: KLICK!

