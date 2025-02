Ale Abbey – Die mittelalterliche Brauerei-Simulation startet im Februar in den Steam Early Access

Der neueste Titel von Hammer & Ravens namens „Ale Abbey“, der von Shiro Unlimited veröffentlicht wird, entführt euch in eine Zeit, in der die Kunst des Bierbrauens noch von Mönchen in abgelegenen Abteien perfektioniert wurde. Am Dienstag, den 18. Februar 2025, eröffnet Ale Abbey seinen Early-Access-Launch auf Steam exklusiv für den PC, wie die beiden Unternehmen heute mitteilten.

In „Ale Abbey“ schlüpft ihr in die Rolle eines visionären Braumeisters, der nicht nur den Alltag in einer idyllischen Abtei managt, sondern auch die Kunst des Brauens perfektioniert. Eure Aufgabe ist es, den reibungslosen Betrieb sicherzustellen, indem ihr Ressourcen geschickt verwaltet, den idealen Maische- und Fermentationsprozess findet und eure Braukunst ständig verfeinert.

Doch das Spiel bietet weit mehr als nur das Brauen selbst: Baut eure Abtei stetig aus, errichtet eine Bibliothek und ein Labor, in dem ihr innovative Rezepte und neue Bierkreationen entwickelt – von herzhaften Stouts über erfrischende Lager bis hin zu aromatischen Portern. Euer Erfolg hängt auch von eurer Fähigkeit ab, euer Team zu erweitern. Rekrutiert fleißige Mönche und sorgt mit eigens errichteten Dormitorien für ein harmonisches und produktives Umfeld.

Mit der Bekanntgabe des Early-Access-Termines, präsentieren euch die Entwickler einen neuen Trailer, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Den Produkteintrag bei Valves Distributionsplattform findet ihr hinter diesem Link.

Quelle: Pressemitteilung / Steam