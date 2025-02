Borderlands 4 – Trailer verrät Release-Termin

Letztes Jahr kündigten 2K und Entwicklerstudio Gearbox Software „Borderlands 4“ für PC und Konsolen an. Wie jetzt mit einem Trailer verkündet wurde, erscheint der neuste Teil der Looter-Shooter-Reihe am 23. September 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem liefert der Trailer mehr von dem, was die Spieler auf dem neuen Planeten Kairos erwartet.

In „Borderlands 4“ soll die Spieler wieder jede Menge Action, abgedrehte Gegner und natürlich Loot erwarten. Hinzu kommen neue Bewegungsfähigkeiten wie Gleiten, Ausweisen, Doppelsprünge, Greifhaken an vorbestimmten Punkten und mehr.

Borderlands 4 – Features

Intensive Action, knallharte Kammerjäger und Milliarden von wilden und tödlichen Waffen auf einem völlig neuen Planeten, der von einem skrupellosen Tyrannen beherrscht wird.

Die tiefsten und vielfältigsten Fertigkeitsbäume für Kammerjäger, die es je in einem Borderlands-Spiel gab, und eine beispiellose Möglichkeit, den eigenen Spielstil auszudrücken. Kombiniert mit der bisher größten Loot-Jagd erhalten die Spieler alle Werkzeuge, die sie benötigen, um ihren perfekten Build zu entwickeln.

Nahtloses Reisen zwischen verschiedenen Zonen und eine dynamischere Welt mit Events und entdeckbaren Nebenmissionen, die das Erkunden belohnen und fördern.

Neue Fortbewegungsmechaniken verbessern das Erkunden sowie die Suche nach Beute und bringen neue Dimensionen in den Kampf. Ein Fahrzeug, das fast überall herbeigerufen werden kann, sorgt für stilvolle Fahrten durch die beeindruckenden Landschaften von Kairos.

Spieler können sich alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern in ein riesiges Sci-Fi-Abenteuer voller freier Kämpfe, packender Bosskämpfe, unendlich variierendem Loot und einer eklektischen Besetzung unvergesslicher Charaktere, sowohl neue als auch alte Bekannte, stürzen.

Die Seite zur Reihe findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung