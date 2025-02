SAROS – Housemarque kündigt neuen Titel an

Housemarque, die Entwickler hinter „Returnal“, haben jetzt „SAROS“ im Rahmen des gestrigen State of Play Showcase angekündigt. Es handelt sich dabei um einen Third-Person-Einzelspieler-Actionspiel, welches 2026 für die PlayStation 5 erscheinen soll.

Die Geschichte in „SAROS“ erzählt von einer verlorenen Kolonie außerhalb von Carcosa, die eine unheilvolle Sonnenfinsternis erlebt. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Arjun Devraj, eines mächtigen Soltari Enforcers (Soltari-Vollstreckers), der vor nichts zurückschreckt, um die Person zu finden, die er sucht. Arjun wird von Rahul Kohli (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher) dargestellt.

Im Laufe des Jahres sollen weitere Informationen folgen. Bis dahin kann man den folgenden Trailer anschauen:

Quelle: PlayStation Blog