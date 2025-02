Monster Train 2 – Fortsetzung angekündigt, Demo verfügbar

Das Roguelike-Deckbuilding-Game „Monster Train“ erhält einen Nachfolger, wie Entwickler Shiny Shoe Mitte der Woche bekannt gaben. Das 2020 veröffentlichte Spiel hat sich mittlerweile über 1,5 Millionen Mal verkauft. „Monster Train 2“ erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S. PC-Besitzer können bereits heute mithilfe einer Demo in das kommende Werk von Shiny Shoe hineinschnuppern.

In „Monster Train 2“ haben mächtige Titanen den Himmel in ihren Bann gezogen und drohen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Um diesem drohenden Unheil entgegenzuwirken, formiert sich eilig eine Allianz aus ehemaligen Engeln und Dämonen – eine unerwartete Partnerschaft, die das Schicksal eurer Welt in eure Hände legt.

Ihr übernehmt das Kommando über modernisierte Züge und begebt euch auf eine gefährliche Reise durch die Tiefen der Hölle, die Höhen des Himmels und die verborgenen Untiefen, in denen sich die Titanen verstecken. Dabei müsst ihr drei vertikale Ebenen gegen eine Vielzahl neuer, bedrohlicher Feinde verteidigen.

Shiny Shoe hat in „Monster Train 2“ Hunderte neue und bewährte Karten integriert – darunter Raumkarten, die einzelnen Etagen eures Zugs mächtige Boosts verleihen, und Ausrüstungskarten, die euren Einheiten im Kampf neue Kräfte schenken. Zusätzlich bieten clan-agnostische, neutrale Karten flexible Möglichkeiten, um das Blatt zu wenden. Neue Fähigkeiten der Einheiten ermöglichen es euch, im entscheidenden Moment taktische Vorteile zu nutzen.

Darüber hinaus halten die Entwickler zahlreiche Neuerungen für euch bereit: individuelle Zuganpassungen mit Buffs, ein Endlosmodus, tägliche und dimensionale Herausforderungen, Laufmutatoren und Bestenlisten.

Quelle: Pressemitteilung / Steam