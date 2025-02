Two Point Museum – Neuer Trailer zum nahenden Release

In unter zwei Wochen erscheint der Museumsverwaltungssimulator „Two Point Museum“ für PC und Konsolen. Der neuste Trailer zeigt, wie Spieler ihr Museum gegen Banden von Banditen verteidigen und so ihre wertvollen Schätze beschützen können.

Kuratoren können Gefahren wie Diebe und Vandalen einen Schritt voraus sein, indem sie mithilfe von Sicherheitsposten und Kameras für Überwachung vor Ort und aus der Ferne sorgen. Mit wachsenden Sammlungen wird es immer wichtiger, Sicherheitskräfte einzustellen, weiterzubilden und rund um die Uhr im Einsatz zu haben, um gegen alle möglichen Kriminellen gefeit zu sein – besonders die, die sich durch die Keramikabteilung einschleichen.

Außerdem müssen Museen gegen gezielte Überfälle gewappnet sein. Die Installation von Diebstahlsicherungsvorrichtungen an Ausstellungsstücken und Security-Torbögen in der Nähe der wertvollsten Relikte helfen, lästige Dieben abzuschrecken. Darüber hinaus kann die Museumsverwaltung in der Security-Ausstellung im Pop-up-Museum des County-Archivs ihr Wissen und ihre Kompetenz im Bereich Verbrechensbekämpfung auffrischen.

SEGA und Entwickler Two Point Studios veröffentlichen die Management-Simulation „Two Point Museum“ am 04. März 2025 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Wer die digitale Explorer Edition vorbestellt, erhält schon einige Tage früher Zugang, am 27. Februar 2025. Die offizielle Webseite der Entwicklerstudios gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung