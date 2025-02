Bionic Bay – Release im Mitte April, neue Demo-Version und Trailer

„Bionic Bay“ ist ein Sci-Fi-Pixel-Platforming-Abenteuer von Mureena und Psychoflow Studio, das für PC (Steam) und PlayStation 5 erscheint. Wie die Verantwortlichen jetzt verkündeten, erscheint der Titel am 17. April 2025 für die genannten Plattformen.

Vorab soll in den kommenden Wochen eine neue Demo-Version erscheinen, die den Online-Modus in den Mittelpunkt stellt. Spieler können in der Demo Speedrun-Challenges bewältigen, gegen Spielergeister antreten und die globalen Bestenlisten erklimmen. Die aktuelle Demo findet ihr hier auf Steam: KLICK!

In „Bionic Bay“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Wissenschaftlers, der in einer mysteriösen biomechanischen Welt gestrandet ist. Das Spiel bietet physikbasiertes Gameplay und führt die Spieler in Kernmechanismen wie The Swap, Time Freeze und Power Fist ein, um die Umgebung kreativ zu manipulieren und Gefahren auf Schritt und Tritt zu überwinden.

Die Welt ist voll von altertümlicher und dennoch fortschrittlicher Technologie, von federnden Energiestrahlen und Supermagneten bis hin zu temporalen Anomalien und Antischwerkraftflüssigkeiten. Für Fans klassischer Jump’n’Run-Spiele gibt es Seile zum Schwingen, Explosivstoffe zum Zünden und rostige Rohre, die man durchqueren muss.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung