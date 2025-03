Cthulu: The Cosmic Abyss – Kosmischer Horror im ersten Trailer

Big Bad Wolf, die Entwickler hinter „The Council“ und „Vampire: The Masquerade – Swansong“, stellten im Rahmen der Nacon Connect ihr neuestes Werk „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ vor. Das Spiel basiert auf H. P. Lovecrafts bekanntem Horror-Universum und bietet investigatives Gameplay, moralische Entscheidungen und eine düstere Atmosphäre.

„Cthulhu: The Cosmic Abyss“ versetzt euch in das Jahr 2053. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Noah, einen Agenten von Ancile – einer geheimen Interpol-Abteilung für okkulte Phänomene. Ihr untersucht das Verschwinden von Bergarbeitern in den Tiefen des Pazifiks. Eure Suche führt euch in das labyrinthische Gefängnis von R’lyeh, einer versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird.

Euer KI-Begleiter Key hilft euch bei der Lösung komplexer Rätsel und fungiert als moralischer Kompass. Ihr müsst schwierige Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte und Noahs Schicksal beeinflussen. Dabei müsst ihr dem Einfluss Cthulhus widerstehen, der eure Wahrnehmung verzerrt und die Grenzen zwischen Realität und Wahn verschwimmen lässt.

Angetrieben wird „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ von der Unreal Engine 5. Derzeit befindet sich das Spiel für PC, PS5 und Xbox Series X in der Entwicklung. Einen genauen Release-Termin nannte Publisher Nacon noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung, Nacon