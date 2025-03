Rise of the Ronin – Launch-Trailer der PC-Version

Nachdem 2024 die PlayStation 5-Version von „Rise of the Ronin“ erschien, folgte jetzt die Portierung auf den PC. Das Team von Koei Tecmo Games bietet das Open-World-Action-RPG ab sofort auf Steam an (siehe hier).

Rise of the Ronin – Features auf PC

8K resolution support

DirectX 12 Ultimate support

Ultra-wide und super ultra-wide monitor compatibility

120fps support

Ray tracing support

3D audio support

Customisable keyboard und mouse controls

AMD Fidelity FX Super Resolution support

NVIDIA DLSS und Reflex support

UI menu mit mouse click ability

Intel XeSS graphics technology support

Das Spiel wurde von Team NINJA entwickelt und ist in Japan zur Zeit eines großen gesellschaftlichen Umbruchs angesiedelt. Im späten 19. Jahrhundert steht das Land vor seiner dunkelsten Phase: Es wird von unterdrückerischen Herrschern regiert und von tödlichen Krankheiten heimgesucht, während der Einfluss des Westens zunimmt und ein Bürgerkrieg zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen tobt.

In dieser historisch inspirierten Welt übernehmt ihr die Rolle eines Ronin – eines herrenlosen Kriegers, der frei ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Neben actionreichen Kämpfen erwartet euch eine vielschichtige Geschichte, die die Welt der Bakumatsu-Periode und die damit verbundenen revolutionären Veränderungen lebendig werden lässt. Die Charaktere, denen ihr begegnet, haben alle ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit und individuelle Beweggründe. Eure Entscheidungen – ob ihr euch mit ihnen verbündet oder gegen sie kämpft – werden dabei eine zentrale Rolle spielen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung