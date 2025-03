Endless Legend 2 – Infos zur Fraktion „Erben der Sheredyn“

Entwickler Amplitude Studios gewährt jetzt einen detaillierteren Blick auf eine der spielbaren Fraktionen in „Endless Legend 2“. Es geht dabei um die Erben der Sheredyn, eine abgehärtete Gesellschaft, die von interstellaren Entdeckern abstammt und ihr Land um jeden Preis verteidigen, während sie nach ihrem verlorenen Anführer sucht.

Die Erben der Sheredyn sind Fremde auf der Welt Saiadha. Als Nachkommen einer Expedition, die von einem mächtigen interstellaren Imperium ausgesandt wurde, kamen sie vor Jahrzehnten an, um den Ozeanplaneten zu erkunden und eine neue Kolonie zu gründen. Stattdessen fanden sie sich gestrandet, von allen Seiten bedrängt von verheerenden Stürmen und unerbittlichen Angriffen der Nekrophagen. Ihr charismatischer Anführer, Commander Garin, verschwand vor vielen Jahren und ist zum Mythos aufgestiegen – der verlorene Held, der eines Tages zurückkehren wird, um die Erben vor ihren Feind*innen zu retten.

In Bezug auf das Gameplay repräsentieren die Erben der Sheredyn einen defensiven/aufbauenden Spielstil. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Territorium durch industrielle Macht ausbauen und es mit mächtigen Festungen und einem disziplinierten Militär verteidigen. Durch die Erhöhung ihrer „Zeal“-Stufe als Fraktion werden mächtige Boni freigeschaltet, und wenn alles andere versagt, können die Auserwählten in die Schlacht gerufen werden. Diese Elitesoldaten ziehen in fortschrittlichen Mech-Anzügen ins Feld, deren Anzahl zwar begrenzt ist, die aber über genügend rohe Kraft und Fähigkeiten verfügen, um die Flut aufzuhalten.

Quelle: Pressemitteilung