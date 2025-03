I Hate This Place – Trailer zum Survival-Horror-Spiel veröffentlicht

Entwickler Rock Square Thunder hat im Rahmen der „Future Games Show“ isein neuestes Projekt, „I Hate This Place“, enthüllt. Das Open-World-Survival-Horror-Spiel erscheint voraussichtlich im vierten Quartal 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Als Publisher fungiert Broken Mirror Games, ein neues Horror-Label von Bloober Team, den Entwicklern hinter „The Medium“ und dem Remake von „Silent Hill 2“.

Ein Horror-Trip in eine übernatürliche Welt

„I Hate This Place“ basiert auf der gleichnamigen, für den Eisner Award nominierten Comic-Reihe von Skybound, die von Autor Kyle Starks und Künstler Artyom Topilin geschaffen wurde. Ihr taucht in eine düstere Welt ein, in der die Gesetze der Realität auf den Kopf gestellt werden.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Elena, die durch ein unglückliches Ereignis eine bösartige Macht entfesselt. Gejagt und zunächst völlig unterlegen, müsst ihr eure Umgebung geschickt nutzen, um euch einen Vorteil zu verschaffen.

Neben intensiven Schusswechseln und Nahkämpfen liegt der Fokus auf dem Crafting lebensnotwendiger Werkzeuge. Eine besondere Rolle spielt der Tag-Nacht-Zyklus, der das Gameplay maßgeblich beeinflusst. Nachts wird die Bedrohung noch größer – und eine Begegnung mit dem mysteriösen „Horned Man“ solltet ihr um jeden Preis vermeiden.

Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Mit der Ankündigung haben die Entwickler einen Trailer veröffentlicht, der euch erste Gameplay-Szenen zeigt. Das Spiel soll im vierten Quartal 2025 erscheinen, ein konkreter Release-Termin steht jedoch noch aus. „I Hate This Place“ befindet sich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in Entwicklung.

Quelle: Pressemitteilung