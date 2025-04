Abyssus – Gameplay-Trailer und Release der Demo-Version

Zur Veröffentlichung einer Demo-Version von „Abyssus“, präsentierten The Arcade Crew und Entwicklerstudio DoubleMoose einen Deep-Dive-Gameplay-Trailer. Dieser Trailer zeigt die verfügbaren Waffen in dem Roguelike-FPS sowie Mods, Upgrades und vieles mehr.

In dem First-Person-Shooter werden Brinehunters auf den Meeresboden entsandt, um eine starke elektromagnetische Quelle zu untersuchen – eine Reise, die sie in eine uralte, versunkene Stadt führt. Erkundet die Ruinen dieser vergessenen Zivilisation, um ihre Geheimnisse zu lüften, während ihr gegen korrumpierte Horden von Feinden mit aus uralter Technologie gefertigten Waffen kämpft.

Während Multiplayer-Gefechte müssen die Brinehunters eine Vielzahl an Waffenmodifikationen und antiken Artefakten nutzen, um ihren Spielstil anzupassen, zu überleben und an die Oberfläche zurückzukehren. Ihr könnt euch entweder allein in die Tiefe wagen oder mit bis zu drei weiteren Spielern im Koop-Modus losziehen.

Hier findet ihr „Abyssus“ sowie die Demo-Version auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung