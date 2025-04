The Alters – Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Das Team von 11 bit studios präsentierte in Rahmen des „Triple-i Initiative“-Showcase einen neuen Trailer von „The Alters“. Dieser zeigt nicht nur mehr aus der Sci-Fi-Welt des Spiels, sondern verrät auch den offiziellen Release-Termin. So erscheint „The Alters“ am 13. Juni 2025 für PC (Steam, EGS und GOG), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem wird der Titel auch am Release-Termin mit dem Xbox Game Pass (PC und Konsole) verfügbar.

In dem Spiel soll euch eine Mischung aus Survival-Gameplay, Erkundung, Ressourcenmanagement sowie Basisbau- und Managementmechaniken erwarten. Im Zentrum der Geschichte steht der gewöhnliche Arbeiter Jan Dolski, der einzige Überlebende einer Bruchlandung auf einem fernen Planeten.

Allein und gestrandet steht er vor einer unmöglichen Aufgabe: eine riesige mobile Basis zu betreiben, die für eine gesamte Crew ausgelegt ist, während er gleichzeitig der gnadenlosen Hitze einer brennenden Sonne entkommen muss. Seine einzige Hoffnung liegt in den Alters—alternativen Versionen seiner selbst, geformt durch entscheidende Entscheidungen, die er nie getroffen hat. Jeder von ihnen besitzt andere Fähigkeiten, andere Erinnerungen, andere Leben.

Die Webseite gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen könnt ihr auch bei und finden (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung