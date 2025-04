The Eternal Life of Goldman – Neuer Trailer zeigt Gameplay, Komponisten melden sich zu Wort

Weappy Studio und THQ Nordic haben einen neuen Trailer zum kommenden Spiel The Eternal Life of Goldman veröffentlicht. Neben frischem Gameplay-Material stellt euch das Video auch den vierten Komponisten vor, der den Soundtrack des Spiels erweitern wird: Yasunori Nishiki, bekannt für seine Arbeit an „Octopath Traveler“ und „Final Fantasy VII Rebirth“.

Außerdem kommen im Trailer die drei weiteren Komponisten zu Wort: Kevin Penkin (Star Wars: Vision, Made in Abyss, Florence), Mason Lieberman (Overwatch 2, Stray Gods: The Roleplaying Musical, League of Legends: Wild Rift) und Pete Lepley (Wargroove, Sky Rogue).

Im 2D-Plattformer-Abenteuer „The Eternal Life of Goldman“ schlüpft ihr in die Rolle von Goldman – einem ungewöhnlichen Helden, der sich durch ein Land voller verdrehter Märchen und düsterer Folklore kämpft. Sein Ziel ist es, eine Gottheit zu töten, von der zwar alle reden, aber noch niemand gesehen hat. Euch erwartet eine Mischung aus fordernden Jump’n’Run-Passagen und spannenden Erkundungstouren. Dabei kommt eine Vielzahl an Fähigkeiten zum Einsatz – verpackt in handgemalte 2D-Grafiken.

Wann „The Eternal Life of Goldman“ erscheint, ist noch nicht bekannt. Das Spiel befindet sich für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S und PC in der Entwicklung.

Quelle: Pressemitteilung / THQ Nordic