Marathon – Gameplay und ein Release-Termin

Am vergangenen Abend gab das Entwicklerstudio Bungie neue Details zu seinem teambasierten Extraction-Shooter „Marathon“ bekannt. Dabei wurde nicht nur erstmals Gameplay gezeigt, sondern auch der Release-Termin enthüllt. Zum Abschluss des Events präsentierte Bungie außerdem einen Kurzfilm, der euch in das Universum von „Marathon“ entführt.

Erste Story-Details und Gameplay

In „Marathon“ schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Runners. Das sind kybernetisch modifizierte Söldner, die in Dreier-Teams auf dem verlassenen Planeten Tau Ceti IV ums nackte Überleben kämpfen – und natürlich um das, was in dieser Welt wirklich zählt: Macht, Reichtum und Ressourcen.

Eure Aufgabe: Durchforstet die gefährliche Umgebung, sammelt Waffen, Implantate und Gadgets und stellt euch feindlichen Sicherheitseinheiten sowie anderen Runner-Teams entgegen. Wer überlebt, nimmt die Beute mit – für den nächsten Run, für den nächsten Kampf.

Tau Ceti IV selbst ist eine verlassene Kolonie voller ungelöster Rätsel. Niemand weiß genau, warum die ursprünglichen Bewohner verschwunden sind. Wer hier überleben will, braucht mehr als nur gute Ausrüstung. Taktik, Mut und ein starker Teamgeist sind gefragt.

Der Kurfilm aus dem „Marathon“-Universum

Inszeniert wurde der Kurzfilm vom Regisseur Alberto Mielgo, bekannt für seinen visuellen Stil und seine Arbeiten an Love, Death & Robots. Der Kurzfilm entstand in Zusammenarbeit mit seinem Animationsstudio pinkman.tv.

„Als ich zum ersten Mal über die Welt und die Charaktere von Marathon las, wirkte alles poetisch und geheimnisvoll auf mich“, so Mielgo. „Themen wie Vergeblichkeit und Ausdauer kamen mir sofort in den Sinn – und ich hatte das dringende Bedürfnis, darüber zu schreiben. Als ich dann das mutige, lebendige Artwork des Entwicklerteams sah, fühlte ich mich sofort kreativ angesprochen.“

Release-Termin

„Marathon“ erscheint am 23. September 2025 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit vollständigem Cross-Play und Cross-Save. Des Weiteren startet noch in diesem Monat ein geschlossener Alpha-Test. Wer an der geschlossenen Alpha teilnehmen möchte, der sollte Bungies Discord-Server im Auge behalten.

Quelle: Pressemitteilung / Bungie / Offizielle Webseite