Stygian: Outer Gods – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Wie angekündigt, geht heute das Survival Horror-Spiel „Stygian: Outer Gods“ in die Early Access-Phase auf PC (Steam). Die Version (Version 1.0) soll nicht nur für PC erscheinen, sondern auch dann für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das Spiel spielt im Universum von „Stygian: Reign of the Old Ones„, das ursprünglich von Cultic Games entwickelt wurde. „Stygian: Outer Gods“ erzählt die Ereignisse vor dem „Schwarzen Tag“, an dem das Erwachen des „Großvaters“ und der Großen Alten eine Reihe apokalyptischer Katastrophen auslöste.

Als Spieler übernehmt ihr die Rolle eines Söldners, der ein rätselhafte Mädchen in die neblige Siedlung Kingsport begleitet, um das dunkle Geheimnis ihrer Familie aufzudecken. Nachdem ihr Schiffbruch erleidet, werdet ihr schon bald mit den Albträumen konfrontiert, die diesen Ort seit Jahrhunderten heimsuchen.

Erkundet die finsteren Ecken und dunklen Straßen der vergessenen Siedlung Kingsport, inspiriert von den Werken von H.P. Lovecraft, und schaltet neue Gebiete frei. Deckt ihre Geheimnisse auf, löst Rätsel und öffnet neue Wege und verschlossene Türen.

Quelle: Pressemitteilung