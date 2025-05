Strange Antiquities – Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

Mit „Strange Antiquities“ kehren die Entwickler von Bad Viking zurück in die geheimnisvolle Welt von Undermere. Heute wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das erstmals tiefere Einblicke in das neue Abenteuer gibt. Der spirituelle Nachfolger von „Strange Horticulture“ spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und entführt die Spieler erneut in eine düstere, regenverhangene Stadt voller Rätsel.

In diesem neuen Teil übernimmt man die Rolle eines angehenden Thaumaturgen, der einen Laden für okkulte Artefakte betreibt. Die Aufgabe besteht darin, mysteriöse Gegenstände zu untersuchen, ihre Herkunft zu entschlüsseln und den skurrilen Bewohnern von Undermere mit magischer Expertise zur Seite zu stehen. Gleichzeitig gilt es, verborgene Wahrheiten aufzudecken und das Schicksal der Stadt mitzugestalten.

Im Video kommentieren die Entwickler Rob und John Donkin persönlich ihr neues Projekt und geben Einblicke in die Gameplay-Mechaniken des Spiels. Veröffentlicht wird „Strange Antiquities“ von Iceberg Interactive. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht genannt. Wer Interesse hat, kann das Spiel jedoch schon jetzt auf die Wunschliste setzen.

Quelle: Pressemitteilung