Deliver At All Costs – Launch-Trailer

Das Actionspiel „Deliver At All Costs“ wurde heute von Konami und Studio Far out Games für PC (Steam, EGS und GOG), Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Natürlich gibt es zum Release den obligatorischen Launch-Trailer, den ihr wie immer weiter unten finden könnt.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Winston Green – einem vom Pech verfolgten Lieferfahrer, der in einer von den 1950er Jahren inspirierten Welt voller Zerstörung, Absurdität und Gefahr gefangen ist. Ob er durch Zäune kracht, dem Gegenverkehr ausweicht oder aber ein großes Geheimnis lüftet, jede Lieferung ist ein Wettlauf mit dem Chaos.

Pflügt durch zerstörbare Umgebungen durch die Stadt und verursacht mit einer Vielzahl an Fahrzeugen Chaos. Übernehmt bizarre Lieferungen und Missionen, die alle einen speziellen Spielstil und eine eigene Spielmechanik erfordern. Vom Zustellen eines gigantischen zappelnden Schwertfisches bis zur Entsorgung einer großen Bombe, die kurz vor der Explosion steht, ihr müsst stets mit dem Unerwarteten rechnen.

Die Webseite von „Deliver At All Costs“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung