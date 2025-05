Warhammer 40.000: Speed Freeks – Launch der Vollversion ohne Mikrotransaktionen

Heute verlässt der Multiplayer-Combat-Racer „Warhammer 40.000: Speed Freeks“ die Early Access-Phase und erscheint als Version 1.0 für PC (Steam). Wie man dort sehen kann, ist das Spiel kein Free-to-Play-Titel mehr und kostet jetzt 19,99 Euro (UVP). Passend haben Entwickler Caged Element und Publisher Wired Productions, die die Publisher-Rechte letzte Woche übernommen haben, alle Mikrotransaktionen aus dem Spiel entfernt. Des Weiteren wurden verschiedene neue Inhalte, wie weitere Strecken, Anpassungsoptionen, Player-Hosted-Games, Free Roamd-Modus, Fahrzeuge und mehr hinzugefügt.

In „Warhammer 40.000: Speed Freeks“ befinden wird uns im 41. Jahrtausend als ein Kult von geschwindigkeitsbesessenen Orks auftaucht, um sich für ein riesiges Speedwaaagh zu versammeln. Diese „Speed Freeks“ sind süchtig nach Hochgeschwindigkeitskämpfen mit der schnellsten, schussfreudigsten, pulsierendsten, hirnverbranntesten Kombination aus Dakka und Wahnsinn. Und sie bringen ihre Buggys und Panzer mit. Die Orks sind wild entschlossen, ihre Rivalen wegzuballern und alles zu zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie rasen durch die Schlacht und versuchen, sich als „die schnellsten Orks der Galaxis“ zu beweisen.

Hier gibt es den Racer auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung