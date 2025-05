Once Upon a Puppet – Release-Termin der Switch-Version

Das 2,5D-Puzzle-Abenteuer „Once Upon a Puppet“ hat einen Releas-Termin für die Nintendo Switch erhalten. Es erschien bereits für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Flatter Than Earth veröffentlichen die Switch-Version am 25. Juni 2025.

Mit dem Spiel schicken euch die Entwickler in ein magisches Theaterreich voller Gefahren, Entdeckungen und unerwarteter Verwandlungen. Mit fadenbasierten Mechaniken, Doppelcharakter-Rätseln und einer handanimierten Welt, bietet das Spiel eine herzerwärmende wie düstere Reise durch ein vergessenes Puppenkönigreich.

Once Upon a Puppet – Features

Zwei spielbare Charaktere ​Steuert Nieve und Drev gleichzeitig und kombiniert ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die dynamische Welt zu erkunden.

Faden-basierte Mechaniken ​Nutzt magische Fäden, um mit der Umgebung zu interagieren, Requisiten zu manipulieren und Geheimnisse zu entdecken.

Handgefertigte Theaterwelt ​Erkundet beeindruckende Kulissen, bewegliche Hintergründe und sammelbare Kostüme, inspiriert von klassischen Bühnenstücken.

Story-getriebenes Abenteuer ​Rekonstruiert verlorene Bühnenbilder und deckt die düsteren Geheimnisse des Untertheaters auf.



Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr es auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung