Hell is Us – Demo für PC veröffentlicht

NACON und das Entwicklerstudio Rogue Factor haben heute eine Demo zum kommenden Third-Person-Action-Adventure „Hell is Us“ veröffentlicht. Obwohl der vollständige Release für den 4. September 2025 geplant ist und das Spiel auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird, bleibt die Demo vorerst exklusiv für PC-Spieler auf Steam verfügbar.

Die Demo bringt es auf eine Downloadgröße von rund 11 Gigabyte. Laut den Entwicklern erwartet euch darin das komplette erste Kapitel, das euch etwa eineinhalb Stunden Spielzeit bietet.

In „Hell is Us“ übernehmt ihr die Rolle von Rémi, der in einem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land nach seinen Wurzeln sucht. Die weitgehende Isolation der Region verbirgt jedoch ein düsteres Geheimnis: Immer häufiger erscheinen dort übernatürliche Kreaturen, die an alte Grabstätten und Monumente erinnern. Um diese Bedrohung zu bekämpfen, steht euch ein Arsenal speziell geschmiedeter Waffen zur Verfügung. Doch ihr müsst sie klug einsetzen und eure Gegner genau beobachten, um zu überleben.

„Hell is Us“ erscheint am 4. September 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung