Bloodstained: The Scarlet Engagement für 2026 angekündigt

505 Games und Entwicklerstudio ArtPlay haben jetzt „Bloodstained: The Scarlet Engagement“ für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 angekündigt. Das 2,5D Side-Scrolling-Action-RPG soll 2026 für die genannten Plattformen auf den Markt kommen.

Das Spiel ist in einer Gothic-Optik gehalten und soll strategische Kämpfe, Crafting und eine weitläufige Welt um erkunden bieten. Das Ganze spielt in England des 16. Jahrhundert, vor den Ereignissen von „Bloodstained: Ritual of the Night“.

Ein geheimnisvolles, schwebendes Schloss unter der Kontrolle der finsteren Gestalt „Elias“ wirft seinen Schatten über das Land und versetzt die Bevölkerung mit dämonischen Mächten in Angst und Schrecken. Schließt euch den beiden neuen Protagonisten Leonard Brandon, einem jungen Kämpfer des Clans der Schwarzen Wölfe der Kirche, und Alexander Kyteler, einem Ritter der Weißen Hirsche des Königreichs, an, um Elias’ Schreckensherrschaft zu beenden und die Ketten eines vom Bösen gepeinigten Königreichs zu sprengen.

„Wir freuen uns sehr, Bloodstained: The Scarlet Engagement zu veröffentlichen. Das gesamte ArtPlay-Team fühlt sich geehrt, dieses neue Kapitel im Bloodstained-Universum zum Leben zu erwecken, und wir sind stolz darauf, erneut mit unseren Freunden von 505 Games zusammenzuarbeiten.“ – sagt Koji Igarashi, Mitbegründer und Präsident von ArtPlay.

„Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit Igarashi-san und dem talentierten Team von ArtPlay fortzusetzen. Bloodstained: The Scarlet Engagement stellt einen aufregenden Moment für die Franchise dar, und wir sind entschlossen, dieses nächste Kapitel zu unterstützen, wenn es Fans auf der ganzen Welt erreicht.“ – kommentiert Neil Ralley, Präsident von 505 Games.

Die Webseite von „Bloodstained: TSE“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung