Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – Termin, Editionen und mehr

Mit „Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles“ wird noch dieses Jahr eine erweitere Version des Strategie-RPGs „Final Fantasy Tactics“ erscheinen. Im Rahmen des PlayStation State of Play-Events verkündete Square Enix den 30. September 2025 als offiziellen Release-Termin. Dann erscheint das Spiel für PC (Steam, inklusive Steam Deck), Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Vorbesteller-Boni

Rüstungsfarbe für Ramza (Weiß)

Waffe: Mithril-Messer

Accessoire: Kletterstiefel (Erhöhen bei Ausrüstung den Sprungwert)

Verbrauchsgegenstände: 10 Supertränke

Verbrauchsgegenstände: 10 Äther

Deluxe Edition

Waffe: Akademieschwert (Erhöht bei Ausrüstung leicht den Tempowert)

Kopfbedeckung: Akademiebarett (Schützt bei Ausrüstung vor dem Status-Effekt „Betört“)

Kleidung: Akademiejacke (Verleiht bei Ausrüstung den Status-Effekt „Vallum“)

Accessoire: Job-Ring (Erhöht bei Ausrüstung die Menge erlangter JP)

Verbrauchsgegenstände: 10 Phönixfedern

Rüstungsfarbe für Ramza (Schwarz)

Rüstungsfarbe für Ramza (Rot)

Story

Die Geschichte in dem Spiel entführt Spieler in das Königreich von Ivalice, einer mittelalterlichen Welt voller politischer Konflikte. Hier erfahren sie die Wahrheit über den jungen Adligen Ramza Beoulve – und wie seine bedeutende Rolle beinahe aus den Geschichtsbüchern getilgt wurde.

Die Erzählung von Ehrgeiz, Verrat und Ehre wird durch ein aktualisiertes Skript mit vollständig vertonten Dialogen in Englisch und Japanisch sowie verbesserter Grafik für eine tiefere Immersion und bessere Spielbarkeit zum Leben erweckt.

Die englische Synchronisation bietet eine Mischung aus neuen Talenten und wiederkehrenden Mitwirkenden an der „Final Fantsy“-Reihe, darunter Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita), Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Cidolfus), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg) und Auftritte von Cody Christian (Cloud Strife aus der „Final Fantsy VII Remake“-Reihe) and Briana White (Aerith Gainsborough aus der „Final Fantsy VII Remake“-Reihe).

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – Features

Diese erweiterte Version bietet Spielverbesserungen wie neue Schwierigkeitsgrade, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, automatisches Speichern und mehr, wodurch das Spiel für Neueinsteiger zugänglicher wird. „The Ivalice Chronicles“ bietet strategische, rundenbasierte Kämpfe und ein Charakterentwicklungssystem.

Über 20 verschiedene Jobs stehen zur Auswahl, darunter Schwarzmagier, Dragoon, Geomant (nutzt das Umfeld im Kampf), Beschwörer (ruft den Final Fantasy-Mogry und andere Esper herbei), Zeitmagier, Dieb und viele mehr. Daraus ergeben sich über 300 kombinierbare Charakterfertigkeiten, die unzählige taktische Gruppenzusammenstellungen ermöglichen.

Des Weiteren haben Spieler die Auswahl zwischen dem „Klassischen Modus“ und dem „Erweiterten Modus“. Während man im Erweiterten Modus alle Verbesserungen und Neuerungen bekommt, bildet der „Klassische Modus“ „Final Fantasy Tactics“ in seiner ursprünglichen Form von 1997 ab – inklusive der bekannten „War of the Lions“-Übersetzung – ideal für alle, die das damalige Erlebnis erneut genießen möchten.

Quelle: Pressemitteilung