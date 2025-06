Demonschool – Necrosoft Games zeigt einen neuen Trailer

Necrosoft Games und Publisher Ysbryd Games haben einen neuen Trailer zu „Demonschool“ veröffentlicht. Das taktische Rollenspiel erscheint im dritten Quartal 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

Der neue Trailer rückt eine typische Woche an der Universität der Dämonenjäger in den Mittelpunkt. Das Spiel ist in mehrere Ingame-Wochen unterteilt, die wiederum aus fünf Wochentagen und einem Wochenende bestehen. Jeder Tag gliedert sich in drei Tageszeiten. Sämtliche Aktivitäten müssen dabei sorgfältig geplant werden. Inspiration fanden die Entwickler unter anderem in der „Persona“-Reihe.

Das Spiel entführt euch auf eine mysteriöse Insel, wo ihr in die Rolle von Faye schlüpft, die ihr Studium an einer renommierten Universität begonnen hat. Faye ist die letzte lebende Erbin einer legendären Dämonenjägerfamilie und erlebt nun ein höllisches Semester. Eure Aufgabe ist es, gemeinsam mit Faye und ihren Freunden in die Welt der Dämonen einzutauchen und diese zu bekämpfen. Gleichzeitig müsst ihr Fayes Universitätsleben planen, um ihre Kampffähigkeiten zu verbessern und neue Teamkollegen zu gewinnen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung