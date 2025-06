Ninja Gaiden 4 – Trailer enthüllt den Release-Termin

Team NINJA und PlatinumGames haben einen neuen Trailer zu „Ninja Gaiden 4“ veröffentlicht. Der Trailer bietet euch einen tieferen Einblick in Yakumo, ein junges Ninja-Wunderkind, und zeigt euch eine Reihe neuer Waffen, die ihm zur Verfügung stehen, während er sich durch Horden von Feinden kämpft. Außerdem haben die Unternehmen euch den Release-Termin bekanntgegeben.

In „Ninja Gaiden 4“ übernehmt ihr die Rolle von Yakumo, einem neuen Helden, der in einem von der Unterwelt verdorbenen Tokio gegen Feinde kämpft. Die Handlung spielt nach den Ereignissen von „Ninja Gaiden 3“ und thematisiert die Rückkehr des Dunklen Drachens, der Chaos in die Stadt gebracht hat. Auch Ryu Hayabusa, der bekannte Ninja der Reihe, bleibt ein zentraler Teil der Geschichte und ist für euch spielbar.

„Ninja Gaiden 4“ erscheint am 21. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Microsoft