Screamer – Erster Gameplay-Trailer zum Rennspiel veröffentlicht

Mit einem ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Rennspiel „Screamer“ melden sich die Entwickler von Milestone zurück. Die Neuinterpretation der ursprünglich im Jahr 1995 veröffentlichten Serie, die in Deutschland unter dem Namen „Bleifuß“ bekannt ist, soll voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

In „Screamer“ werdet ihr in die futuristische Stadt Neo Rey versetzt. In dieser Welt tragt ihr als sogenannte Screamers eure Rivalitäten in schnellen und gefährlichen Straßenrennen aus. Jeder von euch verfolgt dabei eigene Ziele wie Ruhm, Macht oder Rache. Im Mittelpunkt steht die Technologie namens „ECHO“, die den Rennsport grundlegend verändert hat. Jedes Rennen wird zu einem persönlichen Kampf, bei dem es um mehr geht als um Geschwindigkeit.

Wie Milestone weiter mittelte, setzt „Screamer“ auf eine Twin-Stick-Steuerung. Mit dem linken Stick lenkt ihr euer Fahrzeug, während ihr mit dem rechten driftet. Der Boost bringt eure Fahrzeuge an ihre Grenzen, während ihr mit dem Strike gezielt Gegner ausschalten könnt. Sobald der Overdrive aktiviert ist, verändert sich das Fahrverhalten und es entsteht ein noch schnelleres Rennerlebnis. Neben offensiven Möglichkeiten stehen euch auch Defensivwerkzeuge zur Verfügung, mit denen ihr euch vor Angriffen schützen könnt.

„Screamer“ erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

