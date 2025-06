Total Chaos – Neuer Trailer zum düsteren Survival-Horror-Spiel veröffentlicht

Entwickler Trigger Happy Interactive und Publisher Apogee Entertainment haben einen neuen Trailer zum kommenden Survival-Horror-Titel „Total Chaos“ veröffentlicht. Der Trailer zeigt euch neue Szenen aus dem Spiel, das ursprünglich als Total-Conversion-Mod für „DOOM II“ konzipiert und inzwischen zu einem modernen eigenständigen Spiel weiterentwickelt wurde.

In „Total Chaos“ übernehmt ihr die Rolle eines Küstenwächters, der auf dem offenen Meer treibend in eine albtraumhafte Welt gezogen wird. Eure einzige Zuflucht ist Fort Oasis, ein verlassener Ort, der einst ein Kohlebergwerksdorf war und heute in dichtem Nebel und Verfall versinkt. Eine geheimnisvolle Stimme aus dem Walkie-Talkie liefert vage Hinweise. Doch die Frage bleibt: Wem könnt ihr wirklich trauen?

In zerfallenden Bauten, rostigen Korridoren und schaurigen Friedhöfen müsst ihr lebensnotwendige Vorräte und Materialien aufspüren, um euer Überleben zu sichern. Stets auf der Hut vor feindseligen Kreaturen, grotesken Mischwesen aus Mensch und Monster, die euch beobachten und unberechenbar agieren.

Gesundheit, Erschöpfung, Verletzungen und Hunger dürfen nie aus dem Blick geraten. Das sogenannte Madness-System lässt Realität und Wahnsinn zunehmend ineinanderfließen. Aus den gesammelten Ressourcen lassen sich improvisierte Waffen wie Äxte oder Rohrzangen bauen. Auch einfache Gegenstände wie Ziegelsteine oder Flaschen können als Wurfgeschosse dienen, um Feinde auf Abstand zu halten. Achtet jedoch stets auf euer Tragegewicht – zu viel Ballast verlangsamt euch und kann euch das Leben kosten.

„Total Chaos“ erscheint am 24. Juli 2025 für den PC.

Quelle: Pressemitteilung