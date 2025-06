Abyssus – Release-Termin, neue Demo und Trailer

Der Koop-First-Person-Shooter „Abyssus“ hat jetzt einen Release-Termin erhalten. Wie Publisher The Arcade Crew und Entwicklerstudio DoubleMoose verkündeten, erscheint das Spiel am 12. August 2025 für PC (Steam).

Wer nicht so lange warten möchte, der kann jetzt im Rahmen des Steam Next Fest eine neue Demo-Version herunterladen und ausprobieren. Zudem gibt es auch einen Gameplay-Trailer, der einen Blick auf das Brinepunk-Setting gewährt. Es ist ein fiktionales Subgenre, in dem Technologie von der Kraft des Meeres angetrieben wird.

In „Abyssus“ werden Brinehunter auf den Meeresboden entsandt, um eine starke elektromagnetische Quelle zu untersuchen – eine Reise, die sie in eine uralte, versunkene Stadt führt. Erkundet die Ruinen dieser vergessenen Zivilisation, um ihre Geheimnisse zu lüften, während ihr gegen korrumpierte Horden von Feinden mit aus uralter Technologie gefertigten Waffen kämpft.

Während Gefechte gilt es eine Vielzahl an Waffenmodifikationen und antiken Artefakten zu nutzen, um euren Spielstil anzupassen, zu überleben und an die Oberfläche zurückzukehren. Ihr könnt euch entweder allein in die Tiefe wagen oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus losziehen.

Hier findet ihr „Abyssus“ sowie die Demo-Version auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung