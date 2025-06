Eriksholm: The Stolen Dream – Release-Termin, Demo und zwei Trailer

Publisher Nordcurrent Labs und Entwicklerstudio River End Games präsentierten während IGN Live und der Future Game Show gleich zwei neue Trailer von dem narrativen Stealth-Adventure „Eriksholm: The Stolen Dream“.

Zudem wurde eine Demo-Version veröffentlicht, die ab sofort auf Steam und im EGS zum Download bereitsteht. Der Fortschritt der Spieler in der Demo wird in das vollständige Spiel übernommen, wenn das Spiel am 15. Juli 2025 erscheint. Die Release-Plattformen der Vollversion sind PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

„Wir halten Eriksholm für eine seltene Mischung aus packender Erzählkunst und raffiniertem Spieldesign“, sagt Andrius Mackevičius, Publishing-Leiter bei Nordcurrent Labs. „Wir freuen uns, den Spieler:innen in aller Welt endlich die Demo zu präsentieren, und können es kaum erwarten, im Juli das komplette Spiel vorzustellen.

„Eriksholm: The Stolen Dream“ ist ein Single-Player-Adventure, welches von Stealth-Strategiespielen und modernen narrativen Titeln inspiriert wurde. Es erzählt die Geschichte der Geschwister Hanna und Herman, die in ein Netz aus Revolution und Widerstand geraten, als ein furchtbarer Verlust ihr Leben in eine neue Richtung lenkt. Die Spieler erleben die beklemmende Stadt Eriksholm durch die Augen von drei verschiedenen Charakteren, die ihre ganz eigenen Fähigkeiten, Ansichten und Beweggründe ins Spiel bringen.

In dem Spiel wird die Stadt selbst zum Charakter – eine urbane Kulisse zwischen industriellem Verfall und politischem Aufruhr. Im Verlauf der Geschichte enthüllen die Spieler Geheimnisse, die unter der Oberfläche ihrer gasbeleuchteten Straßen, befestigten Kontrollpunkte und düsteren Gassen versteckt liegen. Mit seinem Fokus auf Stealth, taktische Entscheidungen und lebendige Erzählweise soll der Titel immersives Spielerlebnis schaffen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier:

Quelle: Pressemitteilung