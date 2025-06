Mandrake – Failbetter Games kündigt Lebenssimulation an, Trailer

Failbetter Games ist ein Indie-Entwickler, der sich mit erzählerisch geprägten Spielen einen Namen gemacht hat. Ein Großteil ihrer Geschichten spielt im „Fallen London“-Universum. Zu ihren bekanntesten Titeln zählen neben dem Browser-Rollenspiel „Fallen London“ auch das Erkundungs- und Überlebensspiel „Sunless Sea“, das viktorianisch angehauchte Weltraumabenteuer „Sunless Skies“ sowie der romantische Visual-Novel-Titel „Mask of the Rose“.

Mit ihrem neuesten Spiel, das den Namen „Mandrake“ trägt, verlässt das Team zum ersten Mal das vertraute London-Setting und entführt euch in eine völlig neue Spielwelt. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen begutachten.

„Mandrake“ ist eine Lebenssimulation auf dem Land, allerdings mit der erzählerischen Tiefe und der spielerischen Reaktivität, die ihr von Failbetter Games gewohnt seid. Auch der Grafikstil ist ungewöhnlich für das Genre: malerisch, atmosphärisch und wunderschön gestaltet.

In „Mandrake“ übernehmt ihr die Rolle des letzten Mitglieds einer alten Linie magiebegabter Gärtnerinnen und Gärtner. Gartenbau gilt in dieser Welt als verfluchte und verbotene Kunst, doch eure Familie beherrscht sie wie keine andere. Ihr könnt beeindruckende Pflanzen züchten: Stangenbohnen, Kirschbäume und sogar die bescheidene Steckrübe.

Die Spielwelt ist inspiriert von britischer Geschichte und Folklore. Euch erwartet ein Reich voller uralter, wilder Kräfte und unheimlicher Geister, die an verborgenen Orten hausen, fernab der Zivilisation. Es ist eine Welt mit tief verwurzelter Vergangenheit und noch tiefer liegenden Geheimnissen.

Zwar steht in „Mandrake“ nicht wie in früheren Spielen von Failbetter das Groteske oder Makabre im Mittelpunkt, doch ganz ohne düstere Elemente kommt das Spiel nicht aus. Ihr werdet Freundschaften schließen, euren Garten pflegen, euer Zuhause dekorieren, angeln, sammeln und euch ganz in dieser neuen Welt einleben. Doch am Rand lauert eine leise Bedrohung, eine Stimmung, die das Studio selbst als „Kaminfeuer-Bedrohung“ beschreibt.

„Mandrake“ befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung.

Quelle: Pressemitteilung