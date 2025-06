Morbid Metal – Gameplay-Trailer und Demo

„Morbid Metal“ ist ein Hack’n’Slash-Action-Roguelite aus dem Hause Screen Juice. Zusammen mit Ubisoft hat das Entwicklerteam jetzt einen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen Überblick auf die Inhalte gewährt. Zudem wurde am Wochenende eine Demo-Version auf Steam veröffentlicht.

In dem Spiel bewegt ihr euch durch halb-prozedural generierte Level und stellt euch Horden von Gegnern und mächtigen Bossen in verschiedenen Umweltbiomen. Diese reichen von trostlosen Ödlandschaften der fernen Zukunft bis zu den überwucherten Ruinen der Menschheit. Dabei könnt ihr in Echtzeit zwischen mehreren Charakteren wechseln, die alle über einzigartige Fähigkeiten und stilvolle Angriffe verfügen. ​

„Morbid Metal“ soll am 20. August 2025 in die Early Access-Phase auf PC (Steam) gehen. Hier findet ihr den Titel und die Demo auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung