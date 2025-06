Worship – Termin für Early Access-Phase, neuer Trailer

„Worship“ ist ein „Pikmin“-inspirierter Koop-Roguelite-Titel aus dem Hause Chasing Rats Games. Wie das Entwicklerteam jetzt bekannt gab, wird das Spiel am 16. Juli 2025 in die Early Access-Phase auf PC (Steam) gehen. Zur Ankündigung gab es auch einen neuen Trailer, den ihr weiter unten finden könnt.

In dem Spiel, was mit bis zu vier Spielern in Koop-Modus gespielt werden kann, braucht jeder gute Anführer eine Anhängerschaft. Je größer die Gefolgschaft, desto mächtiger werdet ihr. Nachdem ihr Anhänger bekehrt habt, verbreitet ihr euren Einfluss und gewinnt Macht, indem ihr Opfer darbringt, Rätsel löst und Feinde tötet. Zeichnet mächtige Ritualstätten mit eurem Blut – oder dem eurer Anhänger – und nutzet diese dynamischen Blutstätten, um ketzerische Gegner grausam zu vernichten. Erfüllt die Aufträge der Götter, um noch mehr Macht über diejenigen zu erlangen, die sich euch widersetzen.

Hier findet ihr „Worship“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung