Mafia: The Old Country – Videotagebuch gibt Einblicke in die Charakterentwicklung

Das Entwicklerstudio Hangar 13 hat heute die neueste Episode seiner Videotagebuchreihe namens „Breaking Omertà“ vorgestellt. Die Folge mit dem Titel „Capturing Performance“ gewährt weitere Einblicke in die Entstehung von „Mafia: The Old Country“.

In dem Video erläutern die Entwickler den Auswahlprozess der Besetzung sowie die Umsetzung der Charakterdarstellungen im Spiel. Gezeigt wird, wie die Darsteller den Figuren einer neuen Reihe von Charakteren Leben verleihen. Diese sind Teil einer Geschichte, die in das Sizilien der 1900er Jahre zurückführt und die Ursprünge des organisierten Verbrechens beleuchtet.

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung