Octopath Traveler 0 – Trailer und Ankündigung

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct stellte Square Enix mit „Octopath Traveler 0“ den dritten Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe vor. Das Spiel ist zwar zeitlich vor den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt, erzählt jedoch eine eigenständige Geschichte. Inhaltlich knüpft es an „Octopath Traveler: Champions of the Continent“ an und erweitert dieses um neue erzählerische Elemente und spielerische Freiheiten.

Erstmals könnt ihr euren eigenen Protagonisten gestalten und eure zerstörte Heimatstadt nach und nach wieder aufbauen. Das klassische HD-2D-Design bleibt erhalten, genauso wie das strategische Break-&-Boost-Kampfsystem und die vielseitigen Pfadaktionen, die den Kontakt zu anderen Charakteren prägen.

Editionen und Inhalte

Standard Edition Hauptspiel (physisch oder digital) Digital Deluxe Edition Hauptspiel (digital)

Deluxe Travel Provisions

Digitales Artbook Deluxe Travel Provisions

(enthalten in der Deluxe Edition) Action Skills:

Triple Strike Mastery, SP Saver Mastery, Extra JP Mastery8 Nüsse (jeweils M):

Fortifying, Magic, Tough, Resistant, Light, Critical, Sharp, Slippery NutStadtdekorationen:

Table with Roasted Chicken, Festive Arch, Large Festive Arch, Festive Flag, Grand Vase Vorbesteller-Bonus 5 Healing Grapes (M)

5 Inspiriting Plums (M)

2 Revitalizing Jams

Action Skill: Icewind Mastery

Collector’s Edition von „Octopath Traveler 0“ im Detail

Square Enix hat zudem eine Collector’s Edition von „Octopath Traveler 0“ vorgestellt. Diese Version enthält die physische Standard Edition des Spiels für die Plattform der Wahl sowie einen digitalen Upgrade-Code zur Digital Deluxe Edition. Ergänzt wird das Set durch mehrere physische Sammlerstücke, die in einer speziell gestalteten Box geliefert werden. Vorbestellen könnt ihr diese unter anderem im Store von Square Enix.

Inhalte der Collector’s Edition:

Physische Standard Edition von „Octopath Traveler 0“

Upgrade-Code zur Digital Deluxe Edition

Nachbildung des „Ring of the Flamebringer“ (Ringgröße JP 21)

Spielkarten-Set im Originaldesign

Drei achtseitige Metallwürfel (Themen: Reichtum, Macht, Ruhm)

Spielunterlage mit Karte von Orsterra

Musik-CD „Break & Boost Vol. 3“ mit exklusiven Arrangements

Art-Booklet mit Illustrationen aus dem Spiel

Release und Trailer

Square Enix veröffentlicht „Octopath Traveler 0“ für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der Release erfolgt am 04. Dezember 2025.

Quelle: Pressemitteilung / Square Enix