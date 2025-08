Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition – Launch-Trailer

Letztes Jahr erschien mit „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ das HD-Remake des 1993 erschienen RPGs für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Square Enix veröffentlichte jetzt die Nintendo Switch 2-Version des Spiels und präsentierte zum Release einen neuen Trailer. Wer bereits die Nintendo Switch-Version des Rollenspiels besitzt, kann ein Upgrade-Pack für die Nintendo Switch 2 Edition erwerben.

In „Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven“ begeben sich Spieler in ein Generationen-übergreifendes Abenteuer, um ihr Reich zu schützen und zu erweitern. Durch das Freiform-Szenariosystem, für das die „SaGa“-Reihe bekannt ist, beeinflussen sie den Verlauf der Geschichte und damit auch, welche nachfolgende Generation den Thron erbt.

Entwickelt von xeen Inc, die für das Remake von „Trials of Mana“ von 2020 verantwortlich war, bietet dieses Remake eine moderne Grafik, ein überarbeitetes strategisches Gameplay und verschiedene andere Verbesserungen. Dazu gehört die Option, zwischen dem Original-Soundtrack und einer neu arrangierten Version zu wählen, sowie drei Schwierigkeitsgrade, die jederzeit angepasst werden können. Eine kostenlose Demo, deren Spielstände in die Vollversion übertragen werden können, ist ebenfalls verfügbar.

Die Webseite zum RPG findet ihr hier: KLICK!

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition Einführungstrailer

Quelle: Pressemitteilung