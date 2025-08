Persona 3 Reload – Release für Nintendo Switch 2 angekündigt

Das RPG „Persona 3 Reload“ ist ein Remake und erschien bereits 2024 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Diese Neuauflage bietet ein überarbeitetes Kampfsystem, verbesserte Grafik, verbessertes Audio mit einer neuen englischen Sprachausgabe und noch mehr.

In der Geschichte von „P3R“ verschwimmen die Grenzen zwischen Normalität und Übernatürlichem. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Austauschschülers, der mit einem unerwarteten Schicksal konfrontiert wird, während er die Stunde erkundet, die zwischen einem Tag und dem nächsten „versteckt“ ist. Erwecke eine unvorstellbare Kraft und lüfte die Geheimnisse von Tartarus, kämpfe Seite an Seite mit deinen Freunden und hinterlasse bleibende Spuren in ihrem Leben.

„Persona 3 Reload“ erscheint am 23. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2. Wer das Spiel vorbestellt, erhält als Bonus ein Set mit Hintergrundmusik aus „Persona 4 Golden“, das nur vor der Veröffentlichung erhältlich ist. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Mehr Informationen über „Persona“-Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Ankündigungstrailer für Nintendo Switch™ 2

Quelle: Pressemitteilung