Metal Eden – Der neue Release-Termin steht, neuer Trailer

Deep Silver und das Entwicklerstudio Reikon Games, bekannt durch „Ruiner“, haben den neuen Veröffentlichungstermin für ihren kommenden First-Person-Shooter „Metal Eden“ bekanntgegeben. Ursprünglich sollte der Titel bereits im Mai erscheinen. Aufgrund des Community-Feedbacks zur Demo-Version aus dem April entschieden sich die Entwickler jedoch, mehr Zeit in Feinschliff und Verbesserungen zu investieren.

Cyber-Action in einer post-humanen Zukunft

In „Metal Eden“ werdet ihr in eine futuristische Welt katapultiert, in der das menschliche Bewusstsein die biologische Hülle hinter sich gelassen hat und in mechanischen Körpern weiterexistiert. Ihr übernehmt die Rolle von ASKA, einem Hyper-Unit-Androiden, der auf einer digitalisierten menschlichen Psyche basiert.

Gemeinsam mit dem KI-gesteuerten Raumschiff Nexus erkundet ihr die neonleuchtende Oberfläche des Technoplaneten Moebius und die dunklen Tiefen darunter. Ziel ist es, die digitalen Seelen einer verlorenen menschlichen Kolonie zu sichern, die in sogenannten COREs gespeichert sind.

Erkundung, Kampf und Upgrades

Im Spielverlauf erweitert ihr das Waffenarsenal, verbessert den eigenen Androidenkörper und extrahiert Energiekerne aus besiegten Gegnern, um euch Vorteile zu verschaffen. Dabei kämpft ihr euch durch eine Vielzahl an Feinden, verbessert kontinuierlich eure Fähigkeiten und arbeitet euch zu einer nahezu unaufhaltsamen Hyper-Einheit hoch.

„Metal Eden“ erscheint am 02. September 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.

METAL EDEN: Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung