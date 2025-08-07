Demonschool – Veröffentlichung erfolgt Anfang September

Necrosoft Games und Publisher Ysbryd Games haben im Rahmen der heutigen Nintendo Indie World Japan den konkreten Veröffentlichungstermin für „Demonschool“ bekannt gegeben. Das taktische Rollenspiel erscheint am Mittwoch, dem 3. September 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam Deck sowie Windows PC über Steam und den Epic Games Store.

Im Mittelpunkt des Spiels steht Faye, die letzte Erbin einer legendären Dämonenjägerfamilie. Sie beginnt ihr Studium an einer Universität auf einer abgelegenen Insel und sieht sich dort übernatürlichen Bedrohungen ausgesetzt. Gemeinsam mit ihren neuen Verbündeten muss sie Dämonen bekämpfen und das Geheimnis der Insel lüften.

„Demonschool“ verbindet rundenbasierte Kämpfe mit einem Alltagssystem, bei dem ihr Tagesabläufe und Wochenpläne für Faye und ihr Team managen müsst. Eine Ingame-Woche besteht aus fünf Wochentagen und einem Wochenende, unterteilt in drei Tageszeiten. Aktivitäten wie Training oder soziale Interaktionen verbessern dabei die Kampffähigkeiten und stärken die Beziehungen der Figuren.

Das Kampfsystem erinnert an ein Schachbrett, bei dem Bewegung gleichbedeutend mit Aktionen ist. Außerdem lassen sich Züge bei Bedarf zurück spulen. Inspiriert wurde das Spiel unter anderem von der „Persona“-Reihe, „Shin Megami Tensei“ und dem italienischen Horrorkino.

Quelle: Pressemitteilung