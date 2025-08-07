Strange Antiquities erscheint auch für Nintendo Switch, Release-Termin

Die Entwickler von Bad Viking kehren mit „Strange Antiquities“ zurück in die geheimnisvolle Welt von Undermere. Heute wurde im Rahmen des Nintendo Indie World Showcase der Veröffentlichungstermin bekannt gegeben: Das narrative Adventure erscheint am 17. September 2025 für PC (Steam) und Nintendo Switch.

„Strange Antiquities“ ist der spirituelle Nachfolger von „Strange Horticulture“ und führt euch erneut in eine düstere, regenverhangene Stadt voller Rätsel. Ihr schlüpft in die Rolle eines angehenden Thaumaturgen, der einen Laden für okkulte Artefakte betreibt. Eure Aufgabe ist es, mysteriöse Gegenstände zu untersuchen, deren Herkunft zu entschlüsseln und den skurrilen Bewohnern von Undermere mit magischer Expertise zu helfen. Dabei entdeckt ihr verborgene Wahrheiten und beeinflusst das Schicksal der Stadt.

Das Spiel ist ab sofort auf Steam und im Nintendo eShop vorbestellbar, aktuell gibt es einen Rabatt von zehn Prozent. Eine kostenlose Demo auf Steam steht ebenfalls zum Ausprobieren bereit.

Strange Antiquities – Announcement Trailer – Nintendo Switch

Quelle: Pressemitteilung